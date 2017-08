Nella leggenda già c'era entrato, da oggi sarà anche nello spazio. Anche senza più giocare Francesco Totti continua a superare ogni limite e confine e, grazie a un'iniziativa nata sui social a metà luglio, ora fluttua nell'universo. Non lui in carne e ossa, ovviamente, ma la sua maglia, che nella notte italiana e' stata per l'appunto lanciata nello spazio. E' il regalo che il club giallorosso ha voluto fare al numero 10, che lo scorso 28 maggio ha giocato la sua ultima partita. Il tutto e' stato reso possibile grazie ad Avio, gruppo internazionale leader nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali. L'idea come detto era nata sui social a meta' luglio ed era stata accolta con entusiasmo da Totti, che sul proprio profilo twitter aveva postato il video del momento in cui firmava la maglia. La casacca e' stata quindi inserita nel vettore Vega, progettato e realizzato in Italia, che e' partito dalla Guyana francese stamani intorno alle 4.