"L'introduzione del Var aiuterà molto a non esacerbare gli animi, a far sì che ogni tipo di decisione presa dall'arbitro ritrovi una reazione serena da parte di tutti, anche da parte dei tifosi". Lo ha detto il portiere della Juve e della nazionale, Gigi Buffon, commentando oggi, a Trieste, la reazione di squadre e tifosi alla prima applicazione della Var nel campionato di serie A, ieri, nella partita Juventus-Torino. Se serviva questo "per avere delle sembianze da sportivi", ha aggiunto Buffon, "ben venga". Proprio Buffon, ieri ha parato il rigore concesso dall'arbitro Maresca dopo aver consultato la "moviola a bordo campo" per un fallo di Alex Sandro su Cop, al 36' del primo tempo, quando la Juve era in vantaggio 1-0. Il rigore parato da Buffon è stato calciato da Farias."L'introduzione del Var aiuterà molto a non esacerbare gli animi, a far sì che ogni tipo di decisione presa dall'arbitro ritrovi una reazione serena da parte di tutti, anche da parte dei tifosi". Lo ha detto il portiere della Juve e della nazionale, Gigi Buffon, commentando oggi, a Trieste, la reazione di squadre e tifosi alla prima applicazione della Var nel campionato di serie A, ieri, nella partita Juventus-Torino. Se serviva questo "per avere delle sembianze da sportivi", ha aggiunto Buffon, "ben venga". Proprio Buffon, ieri ha parato il rigore concesso dall'arbitro Maresca dopo aver consultato la "moviola a bordo campo" per un fallo di Alex Sandro su Cop, al 36' del primo tempo, quando la Juve era in vantaggio 1-0. Il rigore parato da Buffon è stato calciato da Farias.