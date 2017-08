Anzi, non vedeva l'ora di ricominciare, come scrive a poche ore dalla partita ricordando due simboli legati a quel numero: Platini e Del Piero. Come a dire: adesso tocca a me scrivere la storia, vorrei essere come voi. Volontà e ambizione: le giocate non devono solo divertire, ma anche essere concrete. Tanto per iniziare, allora, ecco un gol con stop volante e sinistro preciso. 45esimo gol in bianconero, uno ogni 147 minuti giocati.