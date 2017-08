Un bel salto, per il nostro Eriberto piè veloce, spesso più della palla, come capita a quelle giovani saette prestate al calcio che devono ancora imparare a convivere con i propri superpoteri e scoprire tutte le potenzialità del loro corpo. In fondo il ragazzo ha appena 23 anni: nato il 21 gennaio 1979, dice la carta d’identità.

Cragnotti mette sul piatto un ricco contratto di 5 anni (inserendo nel pacchetto anche il “gemello” Manfredini per altri 6 milioni di euro), quando Eriberto sparisce. Fuga in Brasile, dicono. Con il permesso del Chievo, aggiungono. Il “giallo”, però, tiene tutti sulle spine, non solo quelli della Lazio, perché tra le motivazioni che trapelano attraverso l’agente del giocatore, Pedrinho, unico autorizzato a parlare, ci sono non meglio specificati seri, anzi serissimi problemi personali. “Eriberto si è incontrato con i suoi avvocati in Brasile e insieme hanno deciso la linea difensiva da sostenere”. Il problema dunque è giudiziario. Poi aggiunge: “Lui ha deciso di non rimandare oltre questa storia. È un passo che andava fatto e che lo riporterà in vita”.

Il 22 agosto 2002, in effetti, Eriberto nasce per la seconda volta, e rinasce come Luciano Siqueira de Oliveira. Parla subito: poche parole, che nascondono la storia triste di un ragazzo cresciuto senza genitori che lavora per poter mangiare e dà ascolto alle persone sbagliate pur di inseguire un sogno. “Il mio vero nome è Luciano, non Eriberto. E non ho 23 anni, ma 26”. Mistero svelato.