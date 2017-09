Mercato chiuso, sosta per le Nazionali e ora una sgambata in famiglia: la Lazio rifila 3 gol alla Primavera di Bonatti in un test di fine settimana. Senza i 10 "Nazionali" ancora assenti (da Strakosha a Palombi, passando per Immobile, Parolo e Jordan Lukaku), Inzaghi si affida a chi è rimasto in gruppo nel centro sportivo di Formello: Leiva, Basta, Milinkovic e compagnia.

Di Gennaro protagonista

Stavolta, però, è Davide Di Gennaro a rubare la scena, protagonista con una doppietta. L'altro gol è di Dusan Basta, bravo a chiudere il match. Notizie di campo infine: Milinkovic è rientrato in gruppo dopo l'affaticamento muscolare rimediato contro il Chievo, mentre Anderson è ancora ai box, alle prese con una fastidiosa tendinopatia. L'asso brasiliano sta svolgendo degli allenamenti personalizzati per poter tornare al meglio. Palestra, piscina, controlli: questo l'iter. Difficile che possa recuperare per la sfida contro il Milan (10 settembre). Intanto, 3 reti alla Primavera. In campo anche Prce, tornato dal prestito Brescia, e Chris Ikonomidis (verrà reintegrato?). Out Patric, Luis Alberto e... Nani. Il portoghese - preso nell'ultimo giorno di mercato e ancora alle prese con un leggero infortunio - dovrebbe allenarsi lunedì.