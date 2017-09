Inter, un calendario soft da sfruttare in attesa del derby

Per cullare il sogno scudetto l'Inter ha una grossa opportunità. Superati a pieni voti gli ostacoli Fiorentina e Roma infatti, i nerazzurri sono ora attesi da un calendario sulla carta ampiamente alla portata che li potrebbe proiettare ancora in vetta alla classifica alla vigilia del derby del 15 ottobre e forse avanti rispetto ai cugini rossoneri. Spal, Crotone, Bologna, Genoa e Benevento gli appuntamenti che attendono la squadra di Spalletti nei prossimi 25 giorni, con nessun impegno europeo in mezzo. Nonostante negli allenamenti di questi giorni non abbia potuto contare sull'intero gruppo a disposizione, a causa delle partite delle Nazionali, l'allenatore di Certaldo non ha alcuna intenzione di farsi sfuggire quest'occasione e in vista del match di domenica contro la Spal potrebbe lanciare Dalbert alla sua prima da titolare. L'ingresso del brasiliano è stato decisivo per spezzare gli equilibri tattici nella vittoria conquistata a Roma e sarà lui l'uomo in più su cui punterà Spalletti nelle prossime settimane, in particolare dopo l'infortunio subito da Cancelo. Da rilanciare è invece Gagliardini, l'uomo di sostanza di cui ha bisogno in mezzo al campo e che, dopo un inizio eccellente in maglia nerazzurra, è progressivamente calato.