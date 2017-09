Domenica dal primo minuto?



Felicità e gol con vista Mondiale: "Sono davvero contento di aver finalmente segnato questo gol – ha detto Milik al termine del match della sua Nazionale -. Per me, che arrivo da un lungo stop dopo un infortunio grave ed una serie di partite senza segnare, questo significa davvero tanto. E in più abbiamo anche mantenuto il primo posto: adesso dipende tutto da noi". Buone notizie dunque sia per la Polonia che per il Napoli. Abbondanza per Maurizio Sarri, che in vista del posticipo serale di domenica al ‘Dall’Ara’ contro il Bologna potrebbe anche puntare sul numero 99 dal primo minuto. Soluzione già adottata dall’allenatore azzurro in occasione della prima giornata di campionato, quando al ‘Bentegodi’ contro l’Hellas Verona Milik aveva risposto “presente”, mettendo a segno la rete del vantaggio. Adesso la corsa con Mertens: Milik c’è, il Napoli può sorridere.