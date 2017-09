Spettacolo a Trigoria

E così Trigoria è già pazza di lui. Dall’arrivo di fine agosto a questa prima giocata. Perché Schick sta mostrando tutta la sua volontà per raggiungere la forma dei compagni. E allora via con una tripletta, di cui due gol dal coefficiente di difficoltà enorme. Avanzando così la propria candidatura per il ritorno a Genova del prossimo weekend, anche se sarà ancora presto per vederlo titolare. Questione di tempo e condizione. Dal primo minuto, infatti, i protagonisti dell’attacco giallorosso saranno Perotti, Dzeko e Defrel. Intanto una tripletta impreziosita da un gol incredibile, alla Schick.