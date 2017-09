Gli uomini chiave su cui punterà Di Francesco saranno invece Kolarov e Dzeko che, anche in Nazionale, hanno dimostrato di essere i giocatori più in forma. Il terzino, già convincente contro Atalanta e Inter, è andato in rete in entrambe le partite della Serbia, così come l'attaccante ex City che, con la Bosnia, è arrivato a quota 52 gol in 67 partite. Entrambi sono chiamati agli straordinari: sulla fascia sinistra Kolarov è l'unico a disposizione, visto l'assenza per infortunio di Emerson, mentre in fase offensiva c'è da aspettare per Patrik Schick. Il centravanti ceco non è ancora al 100% e per le prossime due settimane difficilmente avrà nelle gambe più di uno spezzone di partita. Quella di sabato sarà una sfida speciale per lui, ma potrà essere utile alla Roma solo a partita in corso. In ottica Champions possibile l'impiego di El Shaarawy per far rifiatare Perotti.