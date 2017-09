La sua impronta si sente eccome. Questione di una mentalità ritrovata, tutta nerazzurra. Perché Spalletti è entrato subito in sintonia con la sua nuova Inter. Una squadra sempre più plasmata a sua immagine e somiglianza, e soprattutto certificata dai risultati sul campo. Due vittorie consecutive in Serie A e un forte desiderio di stupire. Il tutto dopo il prezioso lavoro estivo: "Questa è la squadra che mi aspettavo dopo averla conosciuta in maniera profonda". Parole proprio dello stesso Spalletti in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. "Perché poi, all'inizio, anche se ci fossero stati colpi importanti, se non hai la conoscenza profonda, i colpi potevano essere ugualmente sbagliati. In questo caso gli acquisti sono stati giustissimi, corretti e importanti per quella che è la nostra realtà. Di conseguenza dobbiamo essere fiduciosi per il prossimo futuro".