La sua nuova vita da dirigente è già iniziata da un mese. Ma un ritorno al campo non è da escludere. Non come giocatore, però: Francesco Totti ormai ha detto basta, dopo aver chiuso la sua carriera dove l’ha iniziata e sviluppata, alla Roma. Ma in futuro l’ex capitano giallorosso considererà anche l’idea di allenare. Infatti, l’Associazione Italiana Allenatori Calcio ha ufficializzato che Totti prenderà parte al corso allenatore di base Uefa B che si svolgerà proprio a Trigoria. Una presenza istituzionale, ma che potrebbe fargli sorgere una nuova passione. Di seguito, la nota con cui l’AIAC ne ha comunicato l’inserimento al di fuori della graduatoria: “Come già ufficializzato da alcuni organi di informazione Francesco Totti inizierà il prossimo 18 settembre 2017 il corso allenatore di base Uefa B, che viene organizzato dall'Aiac presso il centro sportivo dell'As Roma Fulvio Bernardini di Trigoria. Ad occuparsi dell'organizzazione del corso l'Aiac Lazio. Nella foto il Campione del Mondo Francesco Totti con a sinistra il segretario regionale Fabio Lozzi (direttore del corso), il presidente regionale Sergio Roticiani (coordinatore del corso ) e il presidente provinciale di Roma Corrado Maida”.