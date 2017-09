Torreira: "Contento per il rinnovo"

Tanti acquisti importanti per la Sampdoria in estate ed un'altra operazione in prospettiva per la società blucerchiata, che è riuscita a trattenere Torreira. Il centrocampista uruguaiano è stato tra le sorprese della scorsa stagione, tanto da essere premiato con la riconferma e con il rinnovo di contratto. "La mia priorità era il rinnovo con la Samp e sono molto contento di esser rimasto qui – ha detto lo stesso Torreira in un'intervista rilasciata al Messaggero - Siamo una squadra con tanti giocatori nuovi, abbiamo bisogno di tempo per conoscerci al meglio. Volevamo partire subito forte e questi sei punti ci permettono di proseguire su questa strada con tranquillità. Giampaolo mi ha insegnato a muovermi dentro il campo, a coprire bene gli spazi. Con la Roma partita molto dura, ma importante per il nostro futuro".