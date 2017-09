Sabato la Juve affronterà il Chievo nell’anticipo delle 18.00 all'Allianz Stadium e martedì il Barcellona al Camp Nou. A parlare del prossimo impegno in campionato è stato Mattia De Sciglio, il nuovo terzino bianconero non si fida dei veronesi ed ha sottolineato l’importanza di entrare con il giusto piglio fin dai primi minuti.

"Quest'anno il campionato sarà più difficile del solito, le avversarie si sono rinforzate. Il Chievo – prosegue - è una squadra molto organizzata, dovremo entrare in campo con la giusta mentalità per portare a casa i tre punti, poi potremo pensare al Barcellona".

Fortemente voluto da Max Allegri, suo mentore ai tempi del Milan, tanto da farlo esordire a 18 anni in prima squadra. In estate l’approdo alla Juve su espressa richiesta del tecnico livornese per 12 milioni di euro. Non ha ancora esordito in campionato nelle due precedenti uscite stagionali, solo 35 minuti nella sconfitta rimediata in Supercoppa italiana contro la Lazio. In attesa di ripagare la fiducia del tecnico a suon di prestazioni, il difensore bianconero sembra avere le idee abbastanza chiare: l'obiettivo è di ritagliarsi un ruolo importante nel club.

"Per me aver ritrovato Allegri è importante - dice in una intervista al sito del club - al Milan mi dimostrò grande fiducia, nonostante la mia giovane età. Il mio ruolo? Ho cominciato a giocare terzino nelle giovanili, per poi diventare stabilmente esterno dalla Primavera in avanti".

La Juve - conclude - è un top team, in Italia e in Europa, una squadra in cui dovrò dare il massimo, in ogni allenamento, per conquistarmi un posto da titolare".