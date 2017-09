Out Saponara ed Eysseric

Non saranno a disposizione di Stefano Pioli Riccardo Saponara e Valentin Eysseric: “Tutti e due saranno indisponibili – ha confermato l’ex Lazio e Inter -. Saponara in particolare sta meglio, anche a livello morale, però non è ancora pronto perché non ha svolto tutti gli allenamenti con noi. E’ fermo da due mesi e sta cercando di accelerare, gli manca ancora un po’ di intensità e di ritmo. Lavorare a parte è stato complicato e domani riposerà ancora, ma spero che dalla prossima settimana faccia tutte le sedute con noi e sia convocabile. Simeone? Dobbiamo aiutare il centravanti ad essere più efficace in fase offensiva. L’obiettivo non riempire l'area di rigore soltanto con l’attaccante, ma anche con l'inserimento dei centrocampisti. In queste due partite ci siamo proposti in area sempre con tre-quattro giocatori, adesso però dobbiamo trovare più velocità e precisione per concludere le nostre azioni. In più mi piace avere tanti trequartisti duttili, che non diano punti di riferimento. Tra questi anche Benassi? Lui è un giocatore intelligente e dinamico, può essere schierato in diverse posizioni. Lavoriamo per capire cosa sviluppare”.