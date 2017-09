Immediatamente a ridosso del gruppo di testa, il Torino vuole continuare la rincorsa. L’inseguimento passa però per il Vigorito, dove domani affronterà il Benevento di Marco Baroni. Sinisa Mihajlovic ha presentato la sfida di domani in conferenza stampa: “Siamo sempre a lavoro, sia sulle cose fatte male sia su quelle fatte bene per farle ancora meglio. Siamo più forti rispetto alla scorsa stagione, ringrazio la società per avermi dato un gruppo completo. Abbiamo giocatori esperti e giovani, di gamba e di tecnica e questo mi fa essere fiducioso. A Benevento non sarà facile, se sbagliamo l’approccio rischiamo la figuraccia. Loro sono carichi e noi vogliamo rimanere nel gruppo di testa il più possibile”.

Niang dal primo minuto?

Come Petrachi, anche l’allenatore ritiene che il Toro possa essere il posto giusto per un salto di qualità. Per questo crede fortemente che Niang e Ljajic possano far bene sotto la sua guida. “In attacco siamo forti, ma la qualità deve essere messa a disposizione della squadra. I nuovi stanno bene, ma Burdisso e Ansaldi sono ancora un po’ indietro,come Niang. Tuttavia qualcuno di loro domani giocherà titolare. Col Bologna siamo stati prevedibili ma abbiamo giocato bene, andiamo sempre per vincere e mai per non perdere. Belotti mi aspetto che si confermi sui livelli dello scorso anno, Niang e Ljajic li ho voluti fortemente, questo è l’ambiente giusto per crescere e loro possono diventare grandissimi giocatori” ha proseguito l’allenatore. Nonostante la convocazione, è difficile l’impiego di Baselli: “L’ho portato in panchina ma non credo di farlo giocare. Abbiamo tre partite con Sampdoria, Udinese e Juve: li cambierò sempre, poi vedremo gara per gara. Pioggia a Benevento? Se piovesse non possiamo far nulla, l’importante è che si possa giocare”.

I convocati

Attraverso il sito ufficiale, il club ha reso noto l’elenco dei giocatori che prenderà parte alla trasferta campana. Di seguito, la lista diramata: “Il tecnico Sinisa Mihajlovic ha selezionato 24 calciatori per la partita di domani pomeriggio (calcio d’inizio ore 18) contro il Benevento, terza giornata del campionato di serie A.

PORTIERI: Salvador ICHAZO, Vanja MILINKOVIC-SAVIC, Salvatore SIRIGU

DIFENSORI: Cristian ANSALDI, Antonio BARRECA, Kevin BONIFAZI, Nicolas BURDISSO, Lorenzo DE SILVESTRI, LYANCO VOJNOVIC, Cristian MOLINARO, Emiliano MORETTI, Nicolas N’KOULOU

CENTROCAMPISTI: Afriyie ACQUAH, Daniele BASELLI, Samuel GUSTAFSON, Joel OBI, Tomas RINCON

ATTACCANTI: Andrea BELOTTI, Alex BERENGUER, Simone EDERA, Iago FALQUE, Adem LJAJIC, M’Baye NIANG, Umar SADIQ”.