Tre gol e un assist. Nel giorno in cui il maltempo sferza mezza Italia e sul web girano video che testimoniano le difficoltà che l’acquazzone caduto su Roma ha creato soprattutto ai trasporti, il ciclone Ciro Immobile si abbatte sul Milan. Una prova mostruosa del bomber biancoceleste e della Nazionale regala una larga vittoria alla sua Lazio sui rossoneri con il secondo posto momentaneo in classifica (in attesa del Napoli, a -2 da Inter e Juventus). Un quattro a uno, senza appelli. Siamo sì a inizio stagione, ma la prova da grande dei ragazzi di Inzaghi lascia aperta una domanda: dove può arrivare una squadra che ha già vinto un trofeo (la Supercoppa Italiana), battendo i campioni d’Italia in carica e travolgendo una squadra, come il Milan, che finora aveva ben impressionato? Con un Ciro Immobile così, e la contemporanea assenza di Felipe Anderson, e del nuovo arrivato Nani, i tifosi della Lazio possono davvero ben sperare. Un posto in Champions, dalla prossima stagione saranno quattro), non sembra un obiettivo davvero lontano dalle proprie possibilità. Nella seconda parte della ripresa, il Milan ha però dimostrato per alcuni minuti di poter essere una squadra molto diversa. Sta a Montella ora riaccendere l’animo dei suoi, per dimostrare che quello dell’Olimpico è stato solo un brutto incidente di percorso. Se doveva essere il primo banco di prova per i rossoneri, si può dire che è fallito. Ma siamo ancora a inizio stagione. Con il lavoro, soprattutto, e il passare del tempo insieme, una squadra così nuova potrà trovare i meccanismi giusti.

In mattinata, dopo gli acquazzoni delle ultime ore, la gara sembrava dovesse subire addirittura un rinvio. Il Prefetto ha poi optato per lo slittamento di un’ora (alle 16 invece che alle 15 come da programma iniziale). Dopo un sopralluogo, il Gos (Gruppo Operativo Sicurezza) ha dato l’ok per lo svolgimento della partita. All’Olimpico, coperto da appositi teloni, non si sono mai registrati grossi disagi. E lo slittamento è arrivato soprattutto per una questione di sicurezza legata soprattutto alla viabilità: alcune zone della città sono rimaste allagate per diverse ore.