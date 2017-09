Avanti col lavoro. Dal prezioso pareggio contro l'Atletico Madrid alla preparazione del prossimo turno di campionato. La Roma non si ferma e si allena con tanta serenità, merito anche di due notizie davvero positive. Dalla difesa all'attacco. Sì, c'è il rientro di Florenzi, pronto a tornare dal primo minuto contro il Verona. Il tutto dopo uno stop di undici mesi, e così adesso sta per scoccare nuovamente la sua ora. Per la gioia dei tifosi giallorossi ma più in generale dell'intero calcio italiano.

Schick in gruppo

Anche il ceco è tornato. Oggi l'ex Sampdoria si è unito al gruppo dopo l'infortunio e, soprattutto, potrebbe già strappare una convocazione per la partita contro il Verona. Notizia positiva anche per Dzeko, alla ricerca di una maggiore propulsione offensiva dopo la difficile gara di Champions League.