Il neroverde incrocia il bianconero, entrambi colori speciali per Pol Lirola. Lui, calciatore giovane e di prospettiva. Portato in Italia dalla Juventus, brava nel 2014 a notarlo tra le giovanili dell'Espanyol. Impossibile non accorgersene. E lo sa bene il Sassuolo che si gode il prestito del ragazzo. Dal gol dell'anno scorso contro l'Athletic Bilabo al prossimo impegno proprio contro la squadra che lo ha portato in Serie A. Sì, Lirola domenica abbraccerà il sue destino, tra ambizione e un enorme desiderio di stupire: "La Juve la conosco bene. Mi sono allenato tante volte con loro quando ero lì. Ho tanta voglia di giocare questa partita anche perché l’anno scorso non ho potuto esserci né all’andata né al ritorno". Queste le parole dell'esterno classe 1997 nella conferenza stampa di avvicinamento al campionato.

"Libertà nell'attaccare"

L'Italia lo ha imparato a conoscere. Grande rapidità nello stretto, esplosività, ottimo controllo e una buona tenuta anche nelle lunghe distanze. Dai consigli di Di Francesco all'attuale avventura con Bucchi, "Col nuovo modulo mi trovo con più libertà di andare in attacco e di fare movimento. Devo però anche aiutare la difesa. Questa è la strada giusta. Con l’Atalanta ce l’abbiamo messa tutta. Siamo dispiaciuti e c’è rabbia per il risultato ma dobbiamo riuscire a concretizzare di più. Sono sicuro che cominceremo a segnare già dalla prossima".

Serve la partita perfetta

E adesso la Juve. Sì, il Sassuolo deve ripartire dopo la sconfitta maturata a Bergamo contro l'Atalanta. Ma per Lirola si può uscire indenni in una sfida con i campioni d'Italia: "Siamo consapevoli dei nostri mezzi. Possiamo far male alla Juve ma sappiamo anche che è una delle squadre più forti del campionato. Sarà una gara fisica ma dovremo fare una partita perfetta e sperare che non siano in giornata. Sono grandi campioni, sono tutti forti. Dovremo stare concentrati al 100% e dare il massimo".