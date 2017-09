D: "Come si riparte dopo un ko così? E quali i rischi della sfida contro il Sassuolo?"

R: "Qua non c’è da ripartire, abbiamo perso contro una grande squadra come il Barcellona, quindi ci sta. Proprio perché abbiamo incontrato una grande squadra, dobbiamo capire dove migliorare per avere, magari in futuro, la possibilità di tenere la gara in equilibrio fino alla fine. Domenica contro il Sassuolo è una partita che servirà per ripartire con una rinnovata fiducia e una tempra da Juve".



D: "8 gol subiti in 5 partite: dipende dai cambiamenti in difesa?"

R: "La Juve tutti gli anni inizialmente ha sempre preso gol. Un po' dipende anche dal calendario, un po' dal fatto che, cambiando determinati giocatori, la fase difensiva deve essere migliorata. Di conseguenza, quando non c’è un equilibrio stabile, è normale che si rischia di prendere più gol, soprattutto se si gioca contro gente come Messi, Suarez e Iniesta. Questa è una verità, ma un’altra verità è che sicuramente in fase difensva dobbiamo trovare un equilibrio, una stabilità e una solidità diversa se vogliamo essere protagonisti in Italia e in Europa anche quest'anno. Per noi la forza difensiva è imprescindibile".