Due anni e mezzo di inibizione e un'ammenda di 50mila euro al presidente della Juventus Andrea Agnelli per i suoi rapporti non consentiti dal regolamento con gli ultras bianconeri, oltre a due turni di campionato a porte chiuse più un ulteriore turno di sospensione per la Curva Sud dell'Allianz Stadium: sono queste le pena che il capo della procura Figc, Giuseppe Pecoraro, ha richiesto al tribunale federale nazionale nel processo a porte chiuse per la vicenda 'ultra' e biglietti' cominciato oggi a Roma.

Il procedimento aveva preso il via nella giornata di oggi poco dopo le 14.30, quando il presidente della Juventus si era presentato davanti al Tribunale federale nazionale presieduto da Cesare Mastrocola (componenti Paolo Clarizia, Pierpaolo Grasso, Valentina Ramella e Sergio Quirino Valente). Andrea Agnelli era stato deferito dalla Procura federale per la presunta violazione degli articoli 1 bis (lealtà sportiva) e 12 (rapporti con i tifosi) del Codice di giustizia sportiva. Con lui, deferiti anche la società bianconera per responsabilità diretta, Francesco Calvo, all'epoca direttore commerciale del club torinese, Alessandro Nicola D'Angelo, security manager, e Stefano Merulla, responsabile del ticket office.

Quella di oggi era la seconda parte del dibattimento dopo il rinvio dello scorso 26 maggio. Al processo, oltre al numero uno juventino, erano presenti anche i legali Luigi Chiappero e Franco Coppi. La sentenza dovrebbe arrivare la prossima settimana.