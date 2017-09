Milan, come sostituire Conti?

C'è grande dispiacere in casa Milan per la perdita di Andrea Conti, sia sotto il piano strettamente calcistico che sotto quello umano. Il ragazzo si è subito fatto apprezzare a Milanello per la sua solarità, ecco perchè tutti i suoi compagni di squadra gli hanno lanciato messaggi di supporto sui social. E poi, sotto l'aspetto tecnico, Montella puntava molto a valorizzarlo. E il passaggio al 3-5-2, modulo con il quale Conti è migliorato segnando anche tanti gol, lo avrebbe ulteriormente esaltato. Ora Montella dovrà decidere come sostituire l'ex esterno dell'Atalanta: le scelte più ovvie sono quelle di Abate e Calabria, i due calciatori che per caratteristiche potrebbero prendere il posto di Conti. Per l'esterno, invece, circa sei mesi di stop e una lunga corsa contro il tempo per provare a guadagnarsi un posto nei 23 convocati per il Mondiale in Russia nel 2018.