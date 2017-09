Gara da dimenticare per l'Hellas, senza scuse. Tre gol, diversi errori e una Roma straripante. Ora, dopo le prime quattro giornate, Bessa&co hanno collezionato un solo punto e 3 sconfitte. Oggi anche contro la Roma di Di Francesco, Hellas schiantato dalla doppietta di Dzeko e dal gol di Nainggolan. Queste le parole di Fabio Pecchia, allenatore del Verona, su Sky Sport.

"Dispiaciuto per il risultato. Kean..."

"Restiamo a metà strada tra una squadra che resta a metà strada e una che subisce. Mi dispiace, abbiamo preso il primo gol su un nostro errore. Da lì sono venute fuori le nostre difficoltà. Pazzini? Dobbiamo arrivare in area e starci il più possibile, al di là della scelta sono contento per l'esordio di Kean. Per come si era messa la partita sono molto soddisfatto". E ancora: "Sono venute fuori una serie di situazioni negative, ci portiamo dietro diversi gol. Per una squadra come noi, piena di giovani, non è semplice riprendersi. Dimostrare il nostro valore. Abbiamo affrontato una squadra che ci ha fatto soffrire e sono venute fuori le difficoltà. Lavoriamo giorno dopo giorno e affrontiamo il campionato giornata dopo giornata".