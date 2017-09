Il suo idolo è Skrtel e voleva indossare il 17 proprio come lui: "Non è libero? Vabbè, prendo il 37". Sabato ha segnato il suo primo gol in Serie A, un guizzo da punta vera. E infatti, da ragazzino, amava segnare tanti gol e giocare lì davanti, in attacco. Poi arretra a centrocampo e infine in difesa, dove sta stupendo con l'Inter di Spalletti. Nome? Milan Skriniar, professione centrale. Contro il Crotone il primo squillo in Serie A dopo le 38 partite con la Samp, dove arrivò nel 2015 senza parlare una parola di italiano: "David Ivan mi ha aiutato molto, gli devo tutto". Entrambi '95, entrambi slovacchi, entrambi alla Samp. Soltanto che Skriniar, in estate, è diventato il calciatore slovacco più pagato della storia (operazione da 35 milioni complessivi). Non male. Attento, concentrato, uno che a volte "ci mette la pezza" ma ha una buona tecnica di base. Tant'è che il suo ex allenatore, ai tempi dello Zilina, gli faceva battere i rigori. Altri tempi. Adesso si è preso l'Inter e vuole diventarne un perno inamovibile: nerazzurri primi in classifica a punteggio pieno, Skriniar sempre titolare. E' sciuramente sulla buona strada...