Il suo unico svago è "giocare a Fifa". L'ha detto Jessica, sua moglie. Una che c'è sempre stata, fin dal primo incontro di Pescara in un locale: "E' stato amore a prima vista". I due sono uniti. Love, family and playstation. L'unico svago di Ciro. Perché lui, meticoloso di natura, ambizioso come pochi, vuole sempre migliorarsi e ci riesce con successo. Dando sempre il massimo: altra doppietta domenica (contro il Genoa), sesto gol in una settimana tra la "tripla" contro il Milan e il gol al Vitesse in Europa League. "Cirù, quanti sono?". 9 reti totali in sei partite. Decisivo. Tant'è che Inzaghi se lo coccola: "E' fantastico". Ma al tempo stesso sa di doverlo gestire: "Spero di fargli risparmiare una mezz'ora ogni tanto, è un generoso". Ciro lo sa, ma corre. Quasi come fosse un centrocampista: "I dati lo confermano" dice Inzaghino, sempre più fiero dei suoi ragazzi: "Teniamo botta, sarà dura". Immobile, intanto, si gode la Lazio e la Nazional azzurra. Momento d'oro: "E' il periodo più bello della mia carriera". Sperando che continui a lungo.