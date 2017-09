Il successo contro il Genoa al Ferraris nell’ultimo turno di campionato, adesso l’affascinante sfida dell’Olimpico contro la squadra allenata da Maurizio Sarri. Ennesima prova di maturità per la Lazio che domani sera sarà chiamata a superare l’esame Napoli, una sfida che Simone Inzaghi presenta così in conferenza stampa. "Affrontare il Napoli non è la cosa più semplice, ma le partite bisogna giocarle tutte, sicuramente domani avremo davanti una grande squadra. Dovremo fare un'ottima partita, coraggiosa, con spirito di gruppo. Anche a Genova si è vista una grandissima Lazio per 60 minuti, una delle mie migliori, poi un episodio sfortunato ha determinato il gol subito e abbiamo abbassato la tensione e quando succede questo diventiamo una squadra normalissima. Per rimanere a certi livelli non ci possiamo permettere dei cali di tensione", le parole dell'allenatore della Lazio.

De Vrij e Nani, il punto dall’infermeria

Simone Inzaghi ha fatto poi il punto relativo ai giocatori ancora in dubbio in vista della sfida con in Napoli: "De Vrij aveva un problemino a fine primo tempo con Genoa, non ha chiesto il cambio ma con il giallo avrebbe rischiato troppo e quindi ho optato per la sostitutuzione. C'è comunque ottimismo, lo vedrò oggi, non so se si potrà allenare, spero di recuperarlo per domani. Nani ieri ha fatto il primo allenamento con la squadra, si è allenato bene, si sta mettendo alla pari coi compagni, è normale che abbia bisogno di tempo. Parlerò con lui, vedrò se convocarlo o meno".