Il lavoro paga

La Roma è entrata in campo in maniera perfetta, tonica e con tanta voglia di stupire. Piena di carica e passione. E soprattutto forte delle idee del proprio allenatore, grande spinta dei terzini e tantissime palle in mezzo. Poi, al solito, ci ha pensato Dzeko a impreziosire il tutto. E il nuovo sistema di gioco piace al bosniaco? "Sì, mi piace e più gioco più mi sento bene. Siamo ancora all’inizio del campionato e credo che la forma crescerà con le partite che verranno". Importante anche il moto incessante dei terzini. E adesso testa al futuro, ma con una grande consapevolezza: "Le partite facili non esistono. Si diceva che la Roma perdesse i punti contro le piccole, oggi abbiamo fatto bene, dobbiamo crescere tutti insieme e penso che lo stiamo facendo bene. Con la Sampdoria giocheremo poi. Giochiamo partita dopo partita sempre per vincere".

L'analisi di Di Francesco

Una Roma a sua immagine e somiglianza, perfetta. Gran lavoro dei terzini e super propulsione offensiva. Sì, questo è il giallorosso di Di Francesco: "Sono contento della prestazione della squadra, siamo cresciuti in consapevolezza e siamo riusciti a sviluppare le mie idee di calcio. Qualcosa nella testa dei giocatori è entrato. Ma non sono del tutto soddisfatto, dobbiamo essere più determinati e precisi in certe situazioni, perchè ci vuole un attimo a riaprire le partite". Su Dzeko: "Edin ha capito di aver sbagliato a dire certe cose, date dalla frustrazione". Da una certezza a un ragazzo ancora tutto da scoprire: "È un ragazzo di una disponibilità unica. Vi inviterei a vederlo come atteggiamento, abbiamo bisogno di gente come lui". E poi gli obiettivi, forte di una striscia di nove vittorie giallorosse in trasferta iniziata la passata stagione: "Non sono tutte mie, c’era Spalletti, mi fa piacere esserci arrivato, sono meno per i record e più per ottenere risultati. Prima dicevano che eravamo da scudetto, poi da quarto posto, le chiacchiere le porta via il vento. Dobbiamo sempre fare i 3 punti, abbiamo fatto il nostro. Si dice sempre che la Roma perde i punti con le piccole, invece non esistono partite facili. Pensiamo gara per gara. La partita contro l'Udinese dovremo prepararla bene".