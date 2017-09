E ora chi gioca?

I problemi per Allegri arriveranno soprattutto nella sfida contro i greci, perché se in campionato tornerà a disposizione Lichtsteiner (ieri a riposo), in Champions lo svizzero non può giocare e, con De Sciglio ancora out, di fatto l'allenatore della Juve non avrà terzini destri di ruolo a disposizione. L'unica alternativa, allora sarà quella già vista mercoledì sera allo Stadium, con Sturaro schierato da terzino destro nella difesa a quattro.