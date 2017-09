“Dare una prima spallata alla Juve? Vedremo, i bianconeri fanno la loro strada e noi pensiamo alla nostra, cercando di vincere sempre, siamo solo alla quinta giornata, è presto per parlare di scudetto”. Queste le parole di Kalidou Koulibaly, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli. “Il campionato è molto lungo - ha proseguito il senegalese - e oltre alla Juventus ci sono altre squadre che puntano al titolo come Milan, Inter, Lazio, Fiorentina, noi siamo tra loro ma è troppo presto per parlare di scudetto, vedremo dove saremo a febbraio-marzo. L'unico modo di andare avanti è pensare alla nostra strada con fiducia”. Koulibaly ha parlato anche alla crescita della squadra di Sarri: “Stiamo bene ma siamo solo a inizio stagione e non dobbiamo perdere la testa anche se le abbiamo vinte tutte. Sappiamo che quando giochiamo il nostro calcio siamo difficili da affrontare ma possiamo ancora crescere e fare meglio, come abbiamo capito dalla prestazione in Champions League”. Impossibile non commentare la prodezza di Dries Mertens contro i biancocelesti: “Stamattina nello spogliatoio ci ha detto che quello di ieri era un gol normale, ma secondo me è stato un colpo da fuoriclasse”. In spogliatoio a Castel Volturno non si parla d’altro: “Quando ho visto la palla andare in porta ero molto sorpreso. Per lui magari è un gol normale ma noi abbiamo visto che era una prodezza, un gol da campione”. La vittoria in trasferta contro la Lazio ha dato fiducia al gruppo: “Era una partita difficile, loro hanno avuto un buon avvio di stagione, era un esame importante e l'abbiamo superato, uscire con i tre punti dall'Olimpico ci fa molto bene”. Koulibaly ha scritto un post su Instagram per ringraziare tutto il gruppo: "Contentissimo per il gol e per la vittoria importante di stasera! Grande squadra, grande staff medico! Bravi tutti!"