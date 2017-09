Il successo del Milan sulla Spal non porta solo punti, ma anche una curiosità statistica. Un'anteprima in Serie A: i protagonisti sono due ex colleghi. Franck Kessie, centrocampista milanista classe 1996 e Alfred Gomis, portierone della squadra di Ferrara, più "vecchio" di tre anni. I due, che sono anche stati compagni di squadra in serie B nel Cesena (stagione 2015-2016), ieri sera si sono ritrovati contro. E l'instancabile soldato rossonero, andando sul dischetto ha scritto una piccola storia: quella del primo africano a segnare ad un portiere dello stesso continente. Il numero 79 del Milan è infatti nativo della Costa d’Avorio, mentre l’estremo difensore di proprietà del Torino, è senegalese ma naturalizzato italiano. Mama Africa, canterebbe Miriam Makeba.