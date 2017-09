Con una prestazione importante contro il Benevento, Maxime Gonalons si è preso la Roma. Ed è così convinto, che non vuole mollarla. Nei giorni scorsi, un’intervista rilasciata a una testata francese, aveva aperto a un possibile addio prematuro ai colori giallorossi. In un’intervista esclusiva a Sky ha chiarito la sua volontà: "E’ giusto mettere le cose in chiaro. E’ vero, ho rilasciato un’intervista in Francia nella quale ho spiegato che a fine carriera mi sarebbe piaciuto tornare a Lione. E’ lì che sono cresciuto e lì ho lasciato tutto. Ma oggi è alle spalle, non è un tema d’attualità. Adesso sono alla Roma, qui ho trovato un grande club con persone e compagni fantastici che mi hanno aiutato a integrarmi. Mi sto trovando veramente bene qui. Sono felicissimo. Voglio dimostrare le mie qualità al servizio della squadra. Sono concentrato sugli obiettivi che vogliamo raggiungere".