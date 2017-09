Faccia da derby, faccia da Paulo Dybala. La Joya incanta, ancora, sotto la Mole: la sua doppietta (a cui vanno aggiunti i gol di Pjanic e Alex Sandro, ndr) apre e chiude il match contro il Torino. Nove e dieci in campionato per il talento argentino, che in questa nuova stagione sembra aver cambiato dimensione. Da fantasista a leader tuttofare. Goleador: doppia cifra raggiunta in appena sei partite, numeri da capogiro. “Una notte da 10, per la Juve, i suoi tifosi e per me!” ha twittato dopo il poker che la squadra di Allegri ha rifilato ai granata. Un nuovo numero sullo spalle lo ha lanciato su un nuovo pianeta: quello dei campioni, che giocano, dribblano, illuminano e fanno sognare. Paulo Dybala si è preso la Juventus e non vuole più fermarsi.