Felici per Higuain

Poi per Pjanic uno sguardo alla vittoria della Juventus contro l’Olympiakos, l’ex Roma si è detto felice per Higuain che è riuscito a sbloccarsi dopo un periodo difficile. "Si sapeva che quella di ieri era una partita complicata – ha proseguito -, loro sono una squadra che si è schierata con tutti gli uomini dietro la linea palla e che ha provato a metterci in difficoltà con la velocità e col contropiede, dovevamo solo stare calmi e aspettare di far gol, che poi è quello che è successo. Higuain? Siamo contenti che il Pipita abbia fatto gol perché in questo periodo gli stavate tutti troppo addosso, siamo felici perché lo merita. Lui è stato sereno, anche se è normale che un attaccante, quando non segna, se la prende sempre con sé stesso è. Gonzalo è importantissimo per noi, ha qualità incredibili e l'ha dimostrato, se non è il più forte del campionato è di sicuro tra i due o tre più forti. Ieri si è tolto tutta la rabbia che aveva addosso. Come l’ha presa quando ha saputo che non avrebbe giocato? Come la deve prendere… Come ogni altro giocatore che non può iniziare una partita. E’ normalissimo, subentra quella rabbia che poi ti permette di dimostrare in campo che il mister forse non aveva ragione. Ma è normale e sarebbe accaduto lo stesso a me. Se a un calciatore non importa se gioca o no, vuol dire che non è un vero giocatore. In ogni caso le squadre importanti hanno 22 grandi giocatori e tocca all’allenatore decidere chi gioca".