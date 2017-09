Due assenze importanti in attacco per Eusebio Di Francesco, che contro il Milan dovrà rinunciare sia a Diego Perotti che a Gregoire Defrel. L'argentino e il francese, infatti, sono stati sottoposti agli esami clinico/strumentali di rito e saranno quindi costretti a fermarsi dopo la trasferta di Champions League contro il Qarabag. Questo il report medico pubblicato dalla Roma sulle condizioni dei due attaccanti: "Nella giornata odierna Diego Perotti e Gregoire Defrel sono stati sottoposti ad accertamenti clinico/strumentali. Gli esami hanno messo in evidenza per Perotti la presenza di un edema post/distrattivo del muscolo bicipite femorale della coscia destra, per Defrel la presenza di una lesione muscolo/fasciale di I grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Gli atleti hanno già intrapreso le cure del caso che proseguiranno nei prossimi giorni". Contro il Milan, quindi, ci sarà Alessandro Florenzi nel ruolo di esterno destro del tridente offensivo dei giallorossi.