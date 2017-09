"Andiamo a Napoli per fare la nostra gara. Ci siamo allenati bene, lavorando nei minimi dettagli, cosa che non abbiamo potuto fare nel turno infrasettimanale. Abbiamo recuperato fisicamente tutti quelli che avevano giocato tre partite in una settimana e gli acciaccati come Farias e Pavoletti, che hanno lavorato col resto della squadra negli ultimi due giorni e che quindi sono regolarmente convocati", parla così Massimo Rastelli alla vigilia della sfida con il Napoli. L’allenatore del Cagliari analizza il momento della sua quadra, reduce da due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Chievo Verona: "Sappiamo che in queste due gare avremmo dovuto fare meglio, ma sarebbe sbagliato buttare via tutto quanto di buono fatto finora. Ci vuole equilibrio: non ci esaltiamo quando vinciamo, non ci deprimiamo in caso di sconfitta. L’obiettivo non cambia: trovare continuità di rendimento e questo sarà possibile solo lavorando sempre meglio, per completare l’inserimento dei nuovi arrivi e fare arrivare tutti alla condizione migliore", le parole di Massimo Rastelli.

"Servirà concentrazione e applicazione"

Rastelli presenta poi così la sfida con il Napoli di Maurizio Sarri, avversario domani nella gara che si disputerà al San Paolo alle ore 12:30: "Dovremo metterci massima concentrazione ed applicazione. I giocatori del Napoli sono talmente bravi a trovare soluzioni che non ti puoi permettere di arrivare in ritardo di una frazione di secondo. Non dovremo dare profondità, cercando di restringere gli spazi che loro riescono a trovare con una velocità di pensiero impressionante. Dobbiamo ripartire, rialzare la testa con coraggio, idee chiare e quella compattezza di gruppo che ci permetterà di superare questo momento e riprendere a fare le cose fatte sino alla partita di Ferrara. Giocare alle 12.30 è un orario insolito, ma daremo comunque il massimo".

Cagliari, i convocati: ci sono Pavoletti e Diego Farias

Dopo l’ultima rifinitura svolta dalla squadra, sono 20 i convocati di Massimo Rastelli per la trasferta del San Paolo. Ecco l’elenco completo dei giocatori che prenderà parte alla sfida con il Napoli: Andreolli, Dessena, Cigarini, Giannetti, João Pedro, Miangue, Romagna, Faragò, Farias, Barella, Padoin, Ionita, Capuano, Sau, Crosta, Deiola, Cragno, Daga, Pavoletti, Molberg.