Italia, che combini? Gli azzurri escono tra i fischi dopo il pareggio interno contro la Macedonia. Critiche, commenti negativi e quant'altro, non sarà una vigilia facile. Lunedì, infatti, arriva l'Albania di Panucci. E nonostante gli azzurri siano già ai playoff la gara resta decisiva. La Gazzetta dello Sport, infatti, titola così: "Ventura con le spalle al muro, il CT sotto accusa". I senatori, inoltre, sempre secondo il quotidiano, si sarebbero lamentati della gestione. Su Tuttosport, invece, capitan Buffon parla così: "Italia, fidati di me. Al Mondiale ti porto io". Stesso concetto ribadito anche sulle pagine del Corriere dello Sport: "Andiamo in Russia". Anche il Cds, infatti, insiste sul patto tra senatori e giovani all'interno dello spogliatoio, tutti uniti per battere l'Albania e diventare testa di serie nei playoff.

Dal derby al Var

Dopo la sosta per le nazionali, domenica sera ci sarà il derby tra Inter e Milan. E Spalletti rischia di perdere Brozovic per un po' di tempo. Il croato, infatti, è stato rimandato a casa dalla sua nazionale per un problema fisico. Secondo il Corriere non ci sarà, mentre il Milan vuole Bonucci e Biglia al top della condizione. Capitolo Torino: il presidente Cairo parla di Belotti e dell'Italia: "Vietato avere fretta". Sulla Gazzetta, invece, c'è un'intervista a Pirlo, che a dicembre dovrebbe ritirarsi dal calcio: "Con Conte bastavano 20 minuti...". Juve, emergenza infortuni: out in 8. Attraverso un sondaggio del Corriere, infine, i tifosi "assolvono" il Var: la maggioranza pensa che la Serie A sia più bella con la tecnologia. La moviola in campo piace a tutti.