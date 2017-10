Due sconfitte consecutive in campionato contro Sampdoria e Roma, poi la pausa per gli impegni delle Nazionali, Milan che adesso riparte da una delle sfide più attese e affascinanti della stagione: il derby con l’Inter. Riflettori pronti ad accendersi su San Siro per una partita dai mille significati, una gara che l’allenatore rossonero Vincenzo Montella presenta così in conferenza stampa a Milanello. "Arriviamo bene al derby, sono rientrati tutti i calciatori e alcuni con entusiasmo alle stelle. Siamo concentrati, pronti e determinati. Non ci sono 7 punti tra noi e loro, sia per valori mostrati in campo che in prospettiva. Ci serve spenzieratezza e rabbia. È un derby importante per entrambe, di rinascita per i due club. Noi siamo tornati in Europa mettendo una coppa in bacheca, a Doha. Ho vissuto derby di tutta Italia e questo si respira nell'aria. È una pressione piacevole, dà vita e stimoli. L’Inter è una squadra molto equilibrata ed esperta, è capace di rallentare il gioco e sa quando forzarlo. Ha giocatori importanti e di corsa, dovremo essere attenti a non lasciargli profondità e i cross. Impressione per come ha vinto, riesce a capire come alternare la velocità durante la partita", le parole di Vincenzo Montella.