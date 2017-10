Tra campo e vita sentimentale, è certamente un momento positivo per Dries Mertens. L'attaccante belga continua a segnare e a vincere con il suo Napoli, ora al primo posto a punteggio pieno in Serie A e reduce dalla bellissima vittoria dell'Olimpico contro la Roma. E, fuori dal campo, Mertens ha anche ritrovato la serenità con la sua Kat Kerkhofs. Crisi superata, quindi. Come ha confermato la stessa moglie dell'attaccante azzurro. "La crisi con Dries è acqua passata, adesso va tutto a gonfie vele – ha dichiarato nel salotto del “Gert Late Night”, programma televisivo in onda su Vier - Sesso? In pubblico mi comporto da signora, ma a letto sono eccentrica. Penso che quando sei sicura di te a livello sessuale, allora le cose vanno sempre meglio anche in generale. Mi piace farlo nei luoghi più insoliti, come i bagni dei treni: mi piacciono tanto. Chirurgia estetica? Sì, ammetto di aver fatto un ritocco in passato: ho dovuto ridurre il seno, era troppo grande".