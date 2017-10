Napoli, Insigne a parte ma con l'Inter può esserci

Non c'è tempo per rifiatare, dopo la sconfitta in Champions League contro il Manchester City nonostante un ottimo secondo tempo - il Napoli deve già archiviare quanto fatto finora e concentrarsi unicamente sulla Serie A. In programma c'è lo scontro diretto contro l'Inter, prima contro seconda alla ricerca di altri tre punti che garantirebbero agli azzurri la nona vittoria consecutiva in campionato. Prosegue pertanto l'avvicinamento della squadra all'importante impegno in programma al San Paolo contro i nerazzurri, Sarri si porta dietro anche gli strascichi della partita di Manchester; su tutti quello che riguarda Lorenzo Insigne, costretto al cambio nella ripresa in Champions per un affaticamento che ha messo in dubbio la sua partecipazione proprio per la sfida contro la squadra di Spalletti.

Ancora allenamento differenziato

L’attaccante napoletano anche oggi si è allenato a parte, anche se gli esami sostenuti nelle scorse ore non hanno evidenziato un problema grave; non è pertanto ancora esclusa la sua partecipazione alla partita di domani sera, con Sarri che dovrà riflettere se farlo partire titolare o se eventualmente puntare su di lui soltanto a gara in corso. Insigne giocherà? Per avere certezze bisognerà attendere ancora, ma gli indizi arrivano forti da Castelvolturno con l'attaccante che ha sostenuto una seduta differenziata entrando in campo con un quarto d'ora di ritardo rispetto al resto dei compagni.