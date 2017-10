Dopo la schiacciante vittoria di Udine, impegno casalingo per la Juventus nel turno infrasettimanale, valido per la decima giornata di Serie A: all'Allianz Stadium arriva la neopromossa Spal, che non vince dalla seconda giornata. Massimiliano Allegri presenta la sfida in conferenza stampa da Vinovo: "Insidie in una partita come Juventus-Spal? Ci sono, innanzitutto perché quelli di domani sono tre punti uguali a quelli di domenica e a quelli di sabato; bisogna avere grande rispetto della Spal che è partita bene e ha continuato a giocare bene, è una squadra ben organizzata. Le sconfitte che ha subito sono state quasi tutte di misura. Noi dovremo fare una partita seria. Turnover? Domani mattina deciderò, non ci sarà tanto turnover perché ci sono giocatori che hanno bisogno di giocare. Buffon e Chiellini non giocano, Dybala, Higuain e Douglas Costa sì. Cuadrado o Bernardeschi? Uno dei due, devo ancora fare questa scelta. A sinistra giochera Alex Sandro".

"Higuain si è preso la Juve sulle spalle"

Buffon, dopo Udinese-Juve aveva detto che Allegri avrebbe dovuto proiettare a Vinovo il video con la prestazione di Higuain: "No, non l'ho fatto, ma Higuain ha fatto delle partite importanti perché è cresciuto di condizione, gli manca solo il gol ma lo troverà nelle prossime partite. Si è caricato la squadra sulle spalle, è ritrovato e ha un grande entusiasmo. Marchisio? Sta bene ed è pronto per uno spezzone di partita, De Sciglio si è allenato con la squadra, anche il suo è un rientro importante".