Inzaghi: "Il clima non ci ha condizionato"

"Siamo stati bravi, ma dovevamo chiuderla prima!". Inzaghi è contento ma fa leva sulla concretezza, la Lazio batte 2-1 il Bologna e continua a scalare la classifica. Tre punti importanti, arrivati soprattutto dopo i fatti degli ultimi giorni, tra gli adesivi di Anna Frank e la visita alla Sinagoga con Lotito. Nonostante tutto, però, Inzaghi vince e convince con la sua Lazio. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Sono stati bravi i ragazzi, partita importante, giocata nel primo tempo molto bene, è stato un piacere vederli giocare. L’unica pecca aver fatto solo due gol, avremmo dovuto farne di più. Poi capita che la partita si riapra”. Piccolo diverbio con Lulic: "Voleva stare in campo per aiutarci ma io devo fare i cambi. Con Senad c’è un ottimo rapporto che va oltre il calcio. Ci siamo già chiariti, nessun problema”. E ancora: "É una vittoria importante in trasferta. Quel gol preso nel secondo tempo ha rimesso in partita il Bologna, siamo stati bravi a non disunirci e respingere quei pochi palloni che sono arrivati”. Un commento su Nani, arrivato su Lazio Style: "Mi sta dimostrando che sta bene - dice Inzaghi - mista dimostrando che sta bene. È un grandissimo giocatore che ci aiuterà tantissimo".