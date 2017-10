Otto vittorie e due pareggi, un inizio di stagione scintillante che ha permesso all'Inter di stazionare nei piani alti della classifica. Il prossimo impegno dei nerazzurri sarà al Bentegodi contro l'Hellas Verona, una partita da non sottovalutare per gli uomini di Spalletti, decisi a prendersi i tre punti per rimanere attaccati al treno di testa. "Mi son fatto stampare la classifica per avere chiaro il quadro della situazione, la destinazione è vincere sempre perché con queste squadre qui non possiamo distrarci" le parole di Spalletti in conferenza stampa. "Non abbiamo tempo per rilassarci, noi dobbiamo assolutamente crearci ancora certezze per quello che sono stati gli ultimi campionati. All’inizio dovevamo fare tanta strada, dovevamo ritornare lì dove l’Inter è giusto che stesse. Insieme alle squadre forti. Adesso bisogna fare delle scelte ben precise perché poi viene il complicato, cioè mantenere il passo di quelle squadre lì. Bisogna pensare rapido e profondo perché queste squadre arriveranno fino in fondo. Saranno fondamentali gli scontri diretti, quest’anno saranno di più perché sono molte le squadre forti. La Lazio sta sorprendendo molto, è un team fortissimo e arriverà in fondo, sarà una delle pretendenti per arrivare tra le prime quattro".