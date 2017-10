Milan, in atto chiara crisi involutiva di alcuni giocatori…

Non penso che una squadra come il Milan possa giocare quattro volte in casa e non segnare mai. C’è una chiara crisi involutiva di alcuni giocatori che nessuno poteva aspettarsi. Biglia non è il giocatore che stiamo vedendo, ora paga i fischi del pubblico, sbaglia degli appoggi facili, come anche Kessie. Nella partita con la Juve la differenza lo ha fatto il centrocampo: nel secondo tempo i bianconeri hanno gestito la partita senza prendere tiri in porta, mentre il Milan ha sbagliato anche i passaggi più semplici.