L’avvio di stagione dell’Inter ha sorpreso tutti. Dopo undici giornate squadra ancora imbattuta e salda al secondo posto, a sole due lunghezze dal Napoli. Luciano Spalletti ha riportato il sorriso in casa nerazzurra e i suoi numeri, per ora, sono migliori anche di quelli del Mourinho del Triplete: “Trovo delle similitudini tra i due sulla voglia di alzare sempre l’asticella, di comunicare a tutti, squadra, società e tifosi, di fare sempre qualcosa di più, di tenere al massimo il livello di attenzione”, ha raccontato al Corriere dello Sport Piero Ausilio. “L’obiettivo è quotidiano, si guarda al giorno dopo, al massimo alla prossima partita, mai troppo avanti. Luciano sembra qui da tanti anni, si è integrato alla perfezione non solo con il mondo Inter, ma anche con la città. È attento alla cura del particolare: per esempio lui è un intenditore di terreni, sa come coltivarli e per questo è attentissimo al taglio dell’erba e a come devono essere segnati i campi prima degli allenamenti. Inoltre ha insistito molto sull’aspetto della nutrizione, tant’è che da venti giorni abbiamo inserito nello staff un dietista che quotidianamente si raffronta con gli chef e lo staff medico”.

"Spalletti ha conquistato i suoi giocatori, la squadra è compatta"



A Spalletti sono bastati quattro mesi per ridare un’identità - che sembrava persa - all’Inter: “La storia parla per lui: Spalletti ha sempre fatto bene utilizzando più sistemi di gioco”, ha continuato il direttore sportivo nerazzurro. "Sta dando una mentalità precisa ai giocatori, vuole dominare l’avversario, ma non perde di vista l’organizzazione, i principi di gioco e le qualità degli avversari, perché non si può avere lo stesso atteggiamento con la Roma e con il Napoli. Luciano non è un integralista, pensa che si possa arrivare al risultato in modi diversi. Ha conquistato i giocatori con il suo credo: tutti corrono e lavorano per gli altri. La squadra è compatta, corta e ha la sua ‘cazzimma’”. Un allenatore che sa essere un duro: “Spalletti è il comandante di questa truppa. Ricordate quanto successo a Brunico col tifoso che se l’era presa con Ranocchia? Lui l’ha messo subito in riga, lanciando un messaggio a tutti: questi sono i miei ragazzi e io mi metto davanti a loro. Non troverete un’intervista in cui non difenda qualcuno dei suoi giocatori: per lui sono veramente i migliori al mondo, tant’è che non vuole assolutamente che venga venduto nessuno a gennaio. Il rinnovo? Abbiamo concordato due anni puliti, senza clausole. Stiamo bene insieme e quando si sta così, l’ultimo dei problemi è capire per quanto tempo bisogna continuare. Consideriamo Spalletti un vero tesoro, fondamentale per il presente e per i progetti futuri dell’Inter”.