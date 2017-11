Quei 18 secondi l'hanno consegnato alla storia. Sua e del Milan, perché un gol così - all'esordio, dopo pochissimi istanti dall'ingresso in campo - a San Siro non l'hanno più visto: "Per strada ancora mi fermano e mi ricordano quel gol!". Ora Paloschi gioca alla Spal, punta la salvezza e "la doppia cifra". E dopo l'esperienza negativa all'Atalanta vuole rilanciarsi e sognare in grande. Senza pensare a quel gol, che comunque gli ha cambiato la vita. L'intervista alla Gazzetta.

"Ho fame di gol!"

Su Cutrone: "Ha la stessa fame di gol che ho io. Mi piace molto, fa bei movimenti. L' unica cosa che gli consiglio è di fare sempre le scelte che nascono nel suo cuore”. Nuova sfida di Paloschi, si riparte da Ferrara e da Semplici: “Io voglio solo far bene qui, ma davvero: punto ad andare in doppia cifra e contribuire alla salvezza della Spal. L' ambizione della grande squadra c' è sempre, ma io per riuscire a esprimermi al meglio devo sentirmi importante e quindi ho bisogno di giocare. Mi metto sempre in discussione, ma con ottimismo e senza paura”.

"Immobile il miglior attaccante italiano"

E ancora, sull'Atalanta: "Sono dispiaciuto, ma non ho rimpianti perché ho davvero dato tutto. Forse ci tenevo troppo perché avevo vissuto in quella provincia, mi sentivo a casa. Bergamo è speciale perché, come accade a Ferrara, i bambini tifano per la squadra della città e non per un grande club. Tornavo a casa e mi chiedevo che cosa potessi fare di più per incidere. Mi rode non aver dato una mano, ma ho la coscienza a posto: mi sono sempre allenato bene per non fare un torto alla squadra e a me stesso” Chi è il suo centravanti preferito? “Ciro Immobile: è italiano e ho avuto la fortuna di giocare con lui nell' Under", conclude Paloschi.