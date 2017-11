Che impressione Suso! Quarto posto? Non ci manca nulla

In Serie A Borini non è ancora riuscito ad andare a segno, l’occasione per sbloccarsi potrebbe arrivare nel match contro il Napoli in programma dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. "Segnare contro il Napoli? Ci proverò, ma per me prima arriva la squadra e il lavoro per il gruppo – ha precisato l’ex Roma -, poi tutto il resto. E se capita un’occasione non mi tiro di certo indietro. Quando ho segnato il mio primo gol con il Milan (nei playoff di Europa League, ndr) ho esultato come se avessi fatto la rete dell’1-0, un’emozione fortissima. La mia esultanza con la mano tra i denti? E’ nata un po’ come polemica: è un modo per dire che non mollo mai, che ho sempre il coltello tra i denti". Spazio poi ad alcuni commenti sui compagni: "Suso è uno di quelli che mi a impressionato maggiormente, lo avevo già conosciuto al Liverpool e adesso è cresciuto molto dal punto di vista tecnico e mentale, mentre Calhanoglu è quello con cui mi trovo meglio in campo, perchè vedo che mi cerca spesso. In più c’è feeling tra noi anche perché parliamo in lingua inglese". E sugli obiettivi della squadra Borini è chiaro: "Per raggiungere il quarto posto non ci manca quasi niente, è chiaro però che siamo una macchina nuova e abbiamo bisogno di rodaggio. In squadra ci sono tanti giocatori nuovi, anche provenienti da campionati diversi. C'è ancora tempo per risalire".