C'è da preparare la partita contro l'Atalanta, valutare le condizioni di Icardi e gestire le voci sul mercato di gennaio, senza dimenticare l'obiettivo Champions e un campionato molto competitivo. Luciano Spalletti ha parlato a 360 gradi, iniziando dall'Inter: "Abbiamo fatto tanti punti, all'inizio della stagione ce lo auguravamo ma non è stato facile. Il merito va alla squadra che ha fatto bene, anche perché i posti in Champions sono quattro e le squadre in corsa sono molte". Tra queste potrebbe tornare anche il Milan: "In carriera ne ho viste di situazioni ribaltate, anche in un solo girone e quando nessuno credeva fosse possibile". Intanto, nella prossima giornata di serie A l'Inter affronterà l'Atalanta: "Mauro Icardi? Ha un leggero gonfiore al ginocchio ma è già in via di miglioramento, sono fiducioso che lo staff medico me lo darà a disposizione per la prossima partita".