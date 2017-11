Marchisio sogna la Champions, quella che è sfuggita nelle ultime occasioni. Una carriera interamente dedicata al bianconero, tranne la parentesi di Empoli. Dal 2008 in poi sempre con la Juventus, vivendo tutto il ciclo vincente da protagonista. Quello che manca è l'affermazione in campo internazionale (anche con la maglia azzurra). Due finali di Champions League perse in 3 anni: nel 2017 contro il Real Madrid, nel 2015 contro il Barcellona. Contro i blaugrana il Principino ha giocato tutta la gara, finita poi con la sconfitta 3-1, contro il Real è entrato al 26' del secondo tempo, dopo il terribile uno-due di Casemiro e Ronaldo. Quest'anno la Juventus vuole riprovarci, ma intanto si prepara per ritornare in campo nel weekend contro la Sampdoria. In vista del match di Serie A, gli uomini di Allegri hanno affrontato in amichevole l'OltrepoVoghera, formazione di Serie D. Risultato 3-0, con doppietta di Higuain e rete proprio di Marchisio. Un Principino che segna e sogna.