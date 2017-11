Ansia Lazio, Immobile non si allena. Pre-tattica? Un altro infortunio? Problemi alla coscia destra? Quest'ultima ipotesi, sì. Perché a 48 ore dal derby, Inzaghi sceglie di "risparmiare" l'attaccante, reduce dal playoff Mondiale contro la Svezia. Colpa di un affaticamento muscolare, ma non dovrebbe essere in dubbio per sfida con la Roma. Venerdì, durante la rifinitura pre-partita, la decisione finale sulle sue condizioni. Resta un po' di preoccupazione. Immobile aveva accusato un fastidio muscolare anche prima della partita contro l'Udinese (poi rinviata), restando in ballottaggio con Nani fino alle ultime ore di gioco. Ora riposa. Nel frattempo - soprattutto per non restare scoperto - Inzaghi prova Nani centravanti, una soluzione in più in caso di forfait. Allarme Immobile, rischia di non giocare il derby...

Prove tattiche, chi gioca nel derby?

Immobile, dentro o fuori? Domani la decisione finale. Per il resto, formazione confermata: Strakosha tra i pali, Bastos, de Vrij e Radu nel terzetto difensivo. Poi Marusic (confermato) e Lulic lungo le corsie, con Parolo, Lucas Leiva e Milinkovic-Savic in mezzo al campo. Sulla trequarti il solito Luis Alberto, reduce dalla prima convocazione con la Nazionale spagnola. Davanti infine? Dubbio Immobile, provato anche Nani nel ruolo di attaccante: "Ha qualità, può giocare anche come centravanti". Queste le parole di Simone Inzaghi nell'ultima conferenza, prima della partita (poi rinviata) contro l'Udinese. In caso di forfait di Immobile giocherà lui.