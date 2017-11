Riprende il campionato dopo la sosta per le Nazionali, la grande attesa della città di Roma per il primo derby della Capitale della stagione sta per finire. Due settimane ad aspettare questa partita, con in mezzo il playoff Mondiale perso dall'Italia contro la Svezia. Tra le lacrime di Buffon e la delusione di un paese intero, anche di questo ha parlato Thomas Strakosha. "Prima di tutto ho mio padre come modello, ma il mio idolo è sempre Gigi Buffon – ha dichiarato il portiere della Lazio ai microfoni di Sky Sport - E' stato brutto vederlo così triste, per una cosa che tutta Italia si aspettava. E' stata anche una cosa particolare, perchè vederlo così ha messo tristezza secondo me a tutti gli italiani. Meritava una fine diversa con la Nazionale".