A margine della seduta odierna, inoltre, il terzino argentino Cristian Ansaldi ha parlato ai microfoni di Torino Channel soffermandosi non soltanto sulla sua esperienza in granata ma anche su quella che vivrà l'Argentina al prossimo Mondiale: "E’ stato bellissimo raggiungere la qualificazione a Russia 2018, soprattutto per l’iniezione di fiducia che ha portato: quando uno gioca con tanti calciatori così importanti prende fiducia. Dobbiamo continuare così anche qui al Toro, lavorando con voglia di vincere, perché è normale che qui in Italia dall’Argentina ci guardano con interesse. Italia esclusa dal Mondiale? L’Argentina pensa solo all’Argentina, è sicuramente buono per noi che tante squadre importanti come l’Italia non sono al Mondiale: l’ultima volta abbiamo perso la finale, dobbiamo continuare a lavorare per vincere quella Coppa così importante per noi. Qui a Torino le motivazioni sono a mille: lo dico dall’inizio, sono venuto qui per dare il meglio, per aiutare la squadra ad ottenere l’obbiettivo che è il sesto/settimo posto. Ogni partita è importante, il calcio italiano è il più difficile di tutti: puoi perdere contro l’ultima e vincere contro la prima. Succede, dobbiamo essere preparati a tutto e guai a sottovalutare il Chievo: adesso pensiamo solo a domenica e a vincere questa partita, dopo penseremo al Milan".